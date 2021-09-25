Напередодні в Україні виявили 8 267 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 24 вересня в Україні зафіксували 8 267 нових хворих на коронавірусну хворобу, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Серед них – 715 дітей та 157 медпрацівників.

Протягом доби до лікарень доправили 2 035 людей, померли 133 хворих, у 2 821 констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Також медики здійснили 39 360 ПЛР-тестів на коронавірус, 10 699 ІФА-тестів. Також МОЗ звітує про 29 020 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,38 мільйона людей, 55 557 одужали.