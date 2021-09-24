Вчителів не можуть позбавити оплати праці під час дистанційного викладання – МОН

Вчителів не можуть позбавляти заробітної плати чи скорочувати її під час дистанційного викладання. Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту до Маріуполя, повідомили у міністерстві.

«Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки», – наголосив міністр.

З 23 вересня Україна перейшла у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При «жовтому» рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів, які доводять, що вони вакциновані чи перехворіли на COVID-19.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання, повідомили у МОН.

Уряд скасував умову про наявність 80% вакцинованого персоналу для закладів дошкільної освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти і спеціальних шкіл.