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Новини | Коронавірус

Вчителів не можуть позбавити оплати праці під час дистанційного викладання – МОН

Через перехід у «жовту» зону епіднебезпеки уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти

Вчителів не можуть позбавляти заробітної плати чи скорочувати її під час дистанційного викладання. Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту до Маріуполя, повідомили у міністерстві.

«Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки», – наголосив міністр.

З 23 вересня Україна перейшла у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При «жовтому» рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів, які доводять, що вони вакциновані чи перехворіли на COVID-19.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання, повідомили у МОН.

Уряд скасував умову про наявність 80% вакцинованого персоналу для закладів дошкільної освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти і спеціальних шкіл.

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