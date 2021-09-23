Вакцина для профілактики грипу пройшла державний контроль якості – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомли, що наразі державний контроль якості пройшла одна вакцина для профілактики грипу – чотирьохвалентна інактивована вакцина корейського виробництва.

«Орієнтовна кількість для ринку України, що буде ввезена імпортером, — приблизно 200 000 доз. Станом на 20.09.2021 видано позитивні висновки про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів на 60 600 доз вакцини (серії Q60221047 та Q60221048). Ще дві вакцини перебувають на лабораторному контролі якості. Висновок щодо їх відповідності очікується 3 жовтня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, зокрема, лабораторного підтвердження якості очікують вакцини виробництва Франції та Нідерландів.

Очікується, що цього сезону в Україні буде ввезено 1,25 млн доз вакцини.

Вакцини підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості Держлікслужбою.