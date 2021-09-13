МОЗ: епідемічний сезон грипу буде таким, як торік – очікуються штами B/Washington, H1N1 та H3N2

У 2021-2022 році очікується аналогічний минурічному епідемічний сезон грипу – очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Він (епідемічний сезон – ред.) не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби», – цитує 13 вересня сайт МОЗ слова головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв’ю UNICEF.

«Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у «ковідних» лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги», – сказав Ігор Кузін.

Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, – приблизно мільйон доз, сказав Кузін.

Він також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника. Її поява запланована на перше півріччя 2022 року.