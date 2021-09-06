У Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ – КМДА

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на міський центр контролю та профілактики хвороб.

«У столиці за 35-й тиждень 2021 року зареєстровано 6444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 71%. Наразі показник захворюваності становить 217,5... Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 55,6%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2797 (зростання на 43,1%), дорослих – 3647 осіб (зростання на 66,2%)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у структурі захворюваності діти становлять 43,3%, із них 36,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 46,1% – зареєстровано 1023 випадки.

«До медичних закладів за 35-й тиждень госпіталізовано 346 осіб, серед госпіталізованих – 78 дітей», – додали в КМДА.

За даними столичної влади, у Києві за минулу добу виявили 93 хворих на COVID-19, двоє людей померли. Усього з початку пандемії захворіли 225 695 людей, 5288 – померли.