Байден 27 вересня отримає третю дозу вакцини проти COVID-19

Президентові США Джо Байдену 27 вересня зроблять щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19, повідомили в Білому домі.

Після вакцинації 78-річний Байден виступить із заявою.

Першу дозу вакцини американський президент отримав у грудні, другу – в січні. Він вакцинувався разом зі своєю дружиною Джил Байден. Наразі невідомо, чи перша леді США, якій 70 років, також отримає третю дозу вакцини сьогодні.

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) 23 вересня схвалили бустерні щеплення Pfizer для людей віком від 65 років, мешканців будинків для літніх людей, медичних працівників й осіб віком від 50 до 64 років, які мають додаткові ризики через проблеми зі здоров’ям.

Президент США Джо Байден 24 вересня закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, отримати її, зазначивши, що він сам планує щепитися знову якомога швидше.

Виступаючи у Білому домі, Байден додав, що наразі право на бустер-щеплення мають 60 мільйонів американців.

У Сполучених Штатах використовуються три вакцини проти COVID-19. Зараз регулятори ще оцінюють, чи дозволити бустерні щеплення препаратами Moderna та Johnson & Johnson.

Наразі 182 мільйонів американців повністю вакциновані, це дорівнює 55% населення. Три чверті людей, старших від 12 років – нижній віковий поріг для вакцинації – вже отримали першу дозу.

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Бустерні щеплення пропонуються на тлі побоювань, що ефективність вакцини з часом зменшується у той час, як більш заразний штам «дельта» стає домінуючим.

Представники американської системи охорони здоров’я кажуть, що вакцини забезпечують надійний захист, і переважна більшість нових хворих на COVID-19, госпіталізованих та померлих не були вакциновані.