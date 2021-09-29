МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я збирається утилізувати 34 тисячі доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer. Про це журналістам розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, міністерство отримало інформацію, що при транспортуванні препарату був порушений температурний режим. Він пояснив, що препарат зберігався на складі, оскільки у відомства не було доказів порушення умов транспортування.

«Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим», – зауважив Ляшко.

Глава МОЗ розповів, що зараз йде судовий процес між постачальником та логістом щодо цієї партії вакцини.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.