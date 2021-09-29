Pfizer та BioNTech надали американському регулятору дані про вакцину проти COVID-19 для дітей

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech представили Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) початкові дані про використання вакцини проти COVID-19 для дітей.

28 вересня виробники ліків заявили, що їхні випробування показали – вакцина безпечна і ефективна для дітей від 5 до 11 років.

У США вакцина Pfizer на дві дози наразі доступна для людей від 12 років і старше.

Компанії заявили, що в найближчі тижні подадуть заявку в FDA для отримання дозволу на екстрене викоритсання.

Після того, як компанія подає заявку, регулюючі органи США і представники громадської охорони здоров’я вирішують, чи рекомендувати її використання для дітей. Виробники ліків також планують надати дані регулюючим органам в Європі та інших країнах.

Надання дітям доступу до вакцин проти коронавірусу вважається ключем до стримування пандемії і повернення світу до нормального життя. Хоча дані свідчать про те, що симптоми COVID-19 менш виражені у дітей, вірус вплинув на навчання по всьому світу і змусив деяких батьків залишитися вдома або покинути роботу.