Україна повністю перейшла на електронний лікарняний. В уряді пояснили, як це працює

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я видаватимуть електронні лікарняні. Про це повідомили під час спільного брифінгу представники Мінцифри, МОЗ, Мінсоцполітики та ПФУ.

До єдиної інформаційної медичної системи із червня цього року вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформовано майже мільйон е-лікарняних, повідомила пресслужба МОЗ.

«На сьогодні уже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно з повідомленням МОЗ, е-лікарняні будуть розділятися на дві частини.

Медичний висновок – це документ після обстеження лікаря, у якому є загальний діагноз. Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Пацієнт отримує про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це також надходить повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Роботодавець зможе побачити лікарняний громадянина на порталі ПФУ.

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить. Спроба їх підробити – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування, запевняють в уряді.

У липні минулого року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Перед тим, на початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.