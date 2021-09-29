З 1 жовтня в Україні будуть лише е-лікарняні – Радуцький

З 1 жовтня оформлення усіх лікарняних в Україні буде відбуватися винятково зі внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я, повідомив голова комітету Верховної Ради з охорони здоров’я Михайло Радуцький.

«На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За вісім місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше ніж 10% лікарняних. Тому «індустрія» продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Радуцького, впровадження е-лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією. «Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника», – додав він.

За словами голови комітету, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тисячі медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже мільйон медичних висновків про непрацездатність.

«Лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб «підключити» ці заклади до електронної системи», – наголосив він.

1 вересня в МОЗ повідомили, що електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність вже формують 79% закладів охорони здоров’я, інші мають перейти на них до 1 жовтня.

У червні цього року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

У липні минулого року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Перед тим, на початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.