МОЗ: 79% медзакладів вже формують е-лікарняні, інші мають перейти на них до 1 жовтня

Електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність вже формують 79% закладів охорони здоров’я, інші мають перейти на них до 1 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У МОЗ уточнили, що з 4 червня в Україні розпочався перехідний період до видачі лише електронних листків непрацездатності. За цей час 2 262 заклади охорони здоров’я створили понад 213 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

«Для формування в закладі електронних медичних висновків потрібне підключення і реєстрація в електронній системі охорони здоров’я та навчені медфахівці. Далі відомості про висновок потрапляють до Електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі них формується електронний лікарняний. 79% закладів за літо повністю освоїли цей процес», – заявила генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, протягом цього часу лікарі могли формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, так і видавати паперові лікарняні.

«Оскільки електронний лікарняний є підставою для виплати коштів за період непрацездатності громадян, а питання фінансів, особливо в період захворювання, є важливим – МОЗ вирішив продовжити термін перехідного періоду до 1 жовтня, аби всі отримували якісні послуги і не залишились осторонь системи соціального захисту населення», – додала Карчевич.

У червні цього року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

У липні минулого року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Перед тим, на початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.