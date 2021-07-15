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92% роботодавців взяли людей на роботу неофіційно – Мінекономіки про два тижні перевірок на ринку праці

За час перевірок виявлено понад 2000 неформальних працівників

У Міністерстві економіки повідомили, що за два тижні інспекційної кампанії щодо легалізації праці з’ясувалося, що 92% роботодавців взяли людей на роботу неофіційно.

«За перші два тижні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин було розпочато 762 інспекційних відвідування та виявлено 2097 працівників, допущених до роботи без трудових договорів. Під час проведення перевірок із 537 працівниками були укладені трудові договори. Тепер ці люди офіційно працевлаштовані та мають можливість скористатись своїми соціально-трудовими правами, зокрема правом на лікарняні, відпустку та безпечні умови праці», – йдеться в повідомленні.

Як вказала заступниця міністра економіки Світлана Глущенко, середня кількість незадекларованих працівників становить 4 особи на одного перевіреного роботодавця.

Так, найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (258), Вінницькій (219) та Черкаській (161) областях.

1 липня у співпраці з Державною податковою службою розпочалися інспекції Держпраці з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.

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