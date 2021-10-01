Румунія: через пожежу в лікарні для COVID-19 загинули семеро людей – уточнені дані

Румунська влада уточнила кількість людей, загиблих внаслідок пожежі в лікарні для допомоги хворим на COVID-19 у Констанці – жертвами стали семеро людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Луціан Боде на пресконференції за підсумками огляду місця пожежі.

Спершу дані про кількість загиблих різнилися, зокрема, місцева влада повідомляла про дев’ятьох жертв.

Пожежники загасили полум’я протягом години, для цього знадобилася допомога рятувальників із сусідніх регіонів.

Пацієнти та персонал закладу були евакуйовані. Боде зазначив, що на момент пожежі у лікарні перебувало 125 пацієнтів.

Прем’єр-міністр Флорін Кицу, уряд якого 5 жовтня може опинитися під вотумом недовіри, висунутому лівою опозицією, поклав провину за інцидент на запущену систему охорони здоров’я комуністичної в минулому країни.

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«Неприпустимо, щоб таке траплялося, щоб подібні трагедії мали місце в румунських лікарнях. Це реальність, яку ми намагаємось змінити починаючи з цього року, після 20-30 років, протягом яких нічого не було зроблено для системи охорони здоров’я в Румунії», – заявив він.

Президент Клаус Йоганніс заявив у своєму коментарі, що він «нажаханий» звістками про інцидент.

«Румунська держава не змогла виконати свою основну місію – захистити своїх громадян», – сказав він.

Пожежа спалахнула вранці 1 жовтня у відділенні інтенсивної терапії лікарні інфекційних хвороб у портовому місті Констанца. Це вже третя пожежа з людськими жертвами в лікарнях Румунії протягом менш ніж року.