На Київщині згоріли п’ять автомобілів, поліція відкрила справу

Рятувальники та поліція повідомляють про пожежу, яка знищила п’ять автомобілів на парковці житлового комплексу в селі Крюківщина Київської області.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі проти 24 вересня оперативно-диспетчерська служба Бучанського району отримала повідомлення про те, що в селі горять чотири автомобілі.

Читайте також: Нападники цілили у водія, щоб зупинити машину Шефіра – Геращенко

По прибуттю на місце пожежники виявили, що на території житлового комплексу горять п’ять автівок.

«Пожежу було локалізовано о 02:38 та повністю ліквідовано о 03:19. Внаслідок пожежі повністю знищено чотири автомобілі, один – частково. Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї автівки. Причини виникнення пожежі встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Поліція Київської області повідомила, що оглянула місце події та вилучила речові докази.

«За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють обставини даної події», – йдеться в повідомленні.

Раніше, 20 вересня, поліція Полтавської області повідомила, що розслідує пожежу шести легкових автомобілів.