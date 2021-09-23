Нападники цілили у водія, щоб зупинити машину Шефіра – Геращенко

В автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра влучили 18 куль, а нападники цілили у водія, щоб зупинити машину, повідомив в ефірі програми «Право на владу» 23 вересня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Організатори і кілер вибрали єдине місце від місця проживання Шефіра до траси, де автомобіль пригальмовує, є ліс, і де кілер міг сховатися… У таких випадках, як учать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління. Машина стає некерованою, з’їжджає до кювету... І надалі кілер міг би безкарно дострелити всіх, хто у ній знаходився. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, влучили у капот. Цілилися у водія першопочатково, щоб його зупинити», – твердить Геращенко.

Він додав, що після початку стрільби водій інстинктивно натиснув на гальма. Але Шефір, перебуваючи на задньому сидінні, сказав йому гнати, і водій натиснув на педаль газу.

«Машина рвонула уперед, інші кулі потрапили вже їй у бік. Дві з них влучили у стегно водія. І потім через те, що машина прискорилася, у задню частину потрапило кілька куль, одна з них пробила колесо», - розповів радник міністра.

22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій дістав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».