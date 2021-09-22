Поліція відпрацьовує 3 версії замаху на Шефіра

Національна поліція відпрацьовує три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу 22 вересня.

За його словами, це державна діяльність Шефіра, тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

«Наміри злочинців були достатньо серйозними», – сказав Клименко.

Перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що замах на нього було скоєно задля залякування вищого ешелону влади в країні.

Шефір заперечив версії замаху, «почуті по телевізору» і нібито пов’язані з конфліктом у команді президента. «Жодних конфліктів у команді немає. Все, що було до цього сказано, – це все фейки. У нас команда дружна, злагоджена і йде вперед», – сказав він.

Шефір також заявив, що його водій, який зазнав поранення під час нападу, «молодець» і «герой».

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водія прооперували, його життю нічого не загрожує.

«Зазначу, що він ще до того, як поїхати до лікарні, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно було скоєно постріли, що дало можливість слідчим оперативно здійснювати огляд місця події, необхідні слідчі дії», – сказав Монастирський.

Раніше в поліції повідомили, що зранку 22 вересня на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій. У прокуратурі повідомили, що його життю нічого не загрожує.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».