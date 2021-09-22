18 куль по авто помічника президента Сергія Шефіра: хто він і чому стріляли

Із автомата, як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, обстріляли вранці 22 вересня під Києвом автомобіль першого помічника президента, ексбізнес-партнера Володимира Зеленського і співвласника «Студії Квартал-95» Сергія Шефіра. Що відомо про інцидент? Хто такий Сергій Шефір? Та які версії причин нападу озвучуються?

Що сталося?

Невстановлені особи вранці 22 вересня 2021 року біля Києва, на дорозі між селами Лісники та Ходосівка, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили постріли по автомобілю першого помічника України Сергія Шефіра, повідомила Національна поліція. Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що пострілів було 18.

Факт обстрілу підтвердила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Сергій Шефір не постраждав, але водія госпіталізували з трьома вогнепальними пораненнями до лікарні «Феофанія». Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що поранення водія не несуть загрози його життю.

до лікарні «Феофанія». Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що поранення водія не несуть загрози його життю. Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради висловив припущення, що Шефір часто їздив сам за кермом, тому зловмисники, ймовірно, думали, що саме він – за кермом.

На місці нападу працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб» (ст. 115 ККУ).

Оголошено в розшук осіб, які обстріляли авто. Проводиться поліцейська спецоперація «Сирена».

Президент України Володимир Зеленський засудив обстріл невідомими автомобіля його першого помічника і «близького друга» Сергія Шефіра і пообіцяв «сильну відповідь».​

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року у Кривому Розі. Має старшого брата Бориса Шефіра .

. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Підземна механіка».

за спеціальністю «Підземна механіка». Наприкінці 90-х почав грати у КВК – «Клубе веселых и находчивых» (КВН), у командах «Криворізька шпана» і «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит» , а потім разом із братом почали писати тексти для команд Вищої ліги початку 2000-х.

, а потім разом із братом почали писати тексти для команд Вищої ліги початку 2000-х. Брати Шефіри створили команду «95-й квартал» , куди запросили Володимира Зеленського.

, куди запросили Володимира Зеленського. У 2003 році сценаристи гумористичних шоу – брати Сергій і Борис Шефіри, разом із Володимиром Зеленським, створили компанію «Квартал 95», яка стала творчим об'єднанням, що продукує, окрім телешоу, ще й телесеріали, кінофільми, мультфільми.

яка стала творчим об'єднанням, що продукує, окрім телешоу, ще й телесеріали, кінофільми, мультфільми. 21 травня 2019 року, після перемоги на президентських виборах, Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

«У мою компетенцію входять завдання, які переді мною ставить президент. Один з напрямів моєї роботи – вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні точки зору, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення», – так пояснював сам Шефір свої обов'язки першого помічника президента після призначення.

«Давній соратник і бізнес-партнер президента Сергій Шефір сконцентрував на собі сферу контактів з олігархами і низку інших функцій. У його справи не втручається навіть глава Офісу президента Андрій Єрмак», – а так писали про те, що робить Сергій Шефір журналісти видання «НВ».

На початку 2019 року «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти тоді знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95», тобто брати Шефіри.

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

У листопаді 2019 року «Схеми» фіксували, як Сергій Шефір таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського у центрі Києва. Як пояснював тоді перший помічник Зеленського: «Я був у справах студії «Квартал 95». (...) Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати».

31 серпня 2020 року «Схеми» зафіксували, як перший помічник президента Сергій Шефір таємно приїжджав додому до олігарха Ріната Ахметова.

Які версії нападу?

У всьому світі, кажуть експерти, коли скоюється напад на політичного діяча, то слідчі, окрім економічних (бізнесових) і особистих мотивів, шукають ще й політичні.

Озвучені версії:

Це «спроба демонстративного вбивства»: так у Офісі президента прокоментували обстріл авто Сергія Шефіра.

Три версії замаху на життя першого помічника президента України озвучили на брифінгу Нацполіції. А саме: «у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і – з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав».

«Ситуативне об'єднання» політичних і економічних мотивив, таку версію поширив політолог Тарас Березовець, цитуючи, як він стверджує, радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка. Хоча сам Березовець зробив припущення, що це «постановка».

«Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів. Відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їх безбідного існування», – цитує Березовець Подоляка.

Тарас Березовець висловив сумнів у тому, чи справді це був замах на вбивство. На його думку, те, що Сергій Шефір не постраждав, вказує, що це могла бути «постановка».

«Єрмак вирішив зняти останнього конкурента на шляху до абсолютної влади», – одну із версій, які ширяться соцмережами, процитувала шеф-редакторка видання «Бабель» Катерина Коберник. І додала інші версії.

Про «тертя» із головою ОП Андрієм Єрмаком повідомляло і видання «Українська правда».

«У серпні між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової. І хоча Шефір залишився, але, за словами співрозмовників УП, уже не впливає майже ні на що. Андрій Єрмак зумів поступово звести до нуля вплив на президента Володимира Зеленського його найближчих друзів. Публічною ознакою того, що Шефір втратив вагу, стала відставка Авакова, якого той захищав до останнього», – пише «Українська правда».

«Бізнесову» версію озвучив політтехнолог Віктор Уколов.

«Шефір – єдиний в історії України 1-й помічник президента, який займається бізнесом. Власне, бізнесом президента, який Зеленський переписав на свого першого помічника. А де бізнес, особливо з офшорів, там і кримінальні розборки», – написав Уколов.

Кількість версій зростає. Слідство триває. Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла інформувати про його хід.