Життю водія Шефіра нічого не загрожує – прокурор області

Поранення водія помічника президента України Сергія Шефіра не несуть загрози його життю. Про це заявив журналістам голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко.

За його словами, по автомобілю Шефіра здійснили близько 18 пострілів із лісопосадки, коли він їхав у напрямку Києва.

«Сам Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій. Зараз, за словами медичних працівників, його життю нічого не загрожує», – сказав Хоменко.

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Раніше в поліції повідомили, що зранку на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».