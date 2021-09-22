ОГП: за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили провадження за статтею «замах на умисне вбивство»

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра вранці 22 вересня правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб», повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль», – написала Венедіктова у фейсбуці, додавши, що вона виїхала на місце події.

«Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано… Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації», – написала генпрокурор і закликала «не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками».

Раніше в поліції повідомили, що зранку на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівканевідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв.