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ОГП: за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили провадження за статтею «замах на умисне вбивство»

За даними поліції, по автомобілю випустили понад 10 куль

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра вранці 22 вересня правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб», повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль», – написала Венедіктова у фейсбуці, додавши, що вона виїхала на місце події.

«Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано… Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації», – написала генпрокурор і закликала «не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками».

Раніше в поліції повідомили, що зранку на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівканевідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв.

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