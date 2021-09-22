Черкаси: невідомий стріляв у чоловіка посеред вулиці, поліція оголосила план «Сирена»

У Черкасах 22 вересня невідомий стріляв у чоловіка посеред вулиці. Про це повідомили у поліції.

«Сьогодні до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Байди Вишневецького. Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку», – мовиться у повідомленні.

У місті та області введено у дію план «Сирена». Правоохоронці розшукують нападника.

Пораненого чоловіка госпіталізували, однак він помер від отриманих травм.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.