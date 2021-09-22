Зеленський відреагував на обстріл авта Шефіра: відразу після виступу в ООН вирушаю в Київ

Президент України Володимир Зеленський засудив обстріл невідомими автомобіля його першого помічника і «близького друга» Сергія Шефіра і пообіцяв «сильну відповідь».

«Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто – не знаю, поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх не вважаю, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною», – заявив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці.

За словами президента, на міцність і курс його команди цей напад не вплине.

Зеленський зараз перебуває в Нью-Йорку в США, де на 22 вересня на вечір за київським часом запланований його виступ на 76-ій сесії Генеральної асамблеї ООН.

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Раніше в поліції повідомили, що зранку на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій. У прокуратурі повідомили, що його життю нічого не загрожує.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».