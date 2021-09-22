Обстріляли автомобіль Шефіра: подробиці замаху на першого помічника Зеленського – трансляція

22 вересня на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, був поранений водій. Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що поранення водія не несуть загрози його життю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб». Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих/того, хто стріляв.

Подробиці з’ясовуємо у програмі «Свобода Live».