Загрози життю водія Шефіра немає – лікарі після операції

Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра, був успішно прооперований, його життю нічого не загрожує, повідомив українським телеканалам головний лікар «Феофанії» Ігор Семенів.

За його словами, операція «пройшла стандартно без ускладнень», водій «абсолютно зараз стабільний, загрози для життя немає».

Після операції пацієнт був переведений до відділення інтенсивної терапії.

Зранку 22 вересня на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій. У прокуратурі повідомили, що його життю нічого не загрожує.

Поліція почала спецоперацію з розшуку і затримання тих, хто стріляв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».