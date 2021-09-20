Полтава: поліція розслідує пожежу, яка пошкодила шість автомобілів

Поліція Полтавської області розслідує пожежу шести легкових автомобілів, яка сталася вночі проти 20 вересня. Про це пресслужба відомства повідомила вранці у понеділок.

«До Полтавського районного управління поліції 20-го вересня, близько півночі, надійшла інформація від рятувальників, що у Полтаві, по вулиці Огнівська на стоянці горять легкові автомобілі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо відомо, що вогнем пошкоджено шість автомобілів», – йдеться в повідомленні.

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Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області повідомило, що повідомлення про пожежу надійшло до пожежників близько 00:25 ночі. Пожежу ліквідували о 00:58, внаслідок неї ніхто не постраждав.

Причину пожежі встановлюють. Наразі поліція вирішує питання про відкриття провадження за статтею про умисне знищення майна.