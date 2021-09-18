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У Кривому Розі загинули троє працівників місцевого водоканалу, поліція почала розслідування

Тіла загиблих чоловіків підняли з глибини шість метрів на поверхню (фото ілюстративне)

У Кривому Розі поліція розслідує загибель трьох працівників КП «Кривбасводоканал». Як повідомляє Криворізьке райуправління поліції, відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою за фактом смерті чоловіків.

«За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу», – йдеться в повідомленні.

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області повідомило, що вранці надійшло повідомлення від диспетчера КП «Кривбасводоканал» про те, що на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійника.

На місці події рятувальники виявили, що тіла людей без ознак життя знаходяться на глибині шість метрів. Тіла загиблих чоловіків підняли на поверхню.

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