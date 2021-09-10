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Новини | Суспільство

Зеленський доручив уряду «невідкладно реставрувати» костел Святого Миколая і встановити там новий орган

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що вогонь знищив унікальний орган костелу

Президент Володимир Зеленський «поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації» у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня. Як повідомляє пресслужба голови держави, про це йдеться в його листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа», – йдеться в листі.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках «задля недопущення знищення відомого національного закладу культури».

Про результати проведених робіт Денис Шмигаль має інформувати Володимира Зеленського щомісяця.

Київ: у костелі Святого Миколая сталась пожежа – фоторепортаж
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Київ: у костелі Святого Миколая сталась пожежа – фоторепортаж

У костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській, ввечері 3 вересня сталася пожежа.

Пожежа у костелі сталася ввечері 3 вересня. Ніхто не постраждав. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що вогонь знищив унікальний орган костелу.

Попередньою причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві вважають коротке замикання в органі.

У МКІП заявили, що на відновлення костелу буде необхідно від 75 мільйонів гривень. За словами Ткаченка, станом на 6 вересня на рахунок надійшли 5 мільйонів 840 тисяч гривень благодійних внесків для відновлення костелу, і ще близько 20 мільйонів гривень «бізнеси проголосили надати пожертви публічно».

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