Пожежа в костелі в Києві: пошкоджений унікальний орган

Унаслідок пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській, ввечері 3 вересня був пошкоджений унікальний орган, спеціально створений для цієї будівлі, яка використовується і як римо-католицький храм, і як Національний будинок органної і камерної музики, повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій і Міністерство культури та інформаційної політики.

Як поінформували в ДСНС, пожежу, що була на площі 80 квадратних метрів, ліквідували о 23.26 3 вересня. Вогнем пошкоджено орган. Жертв і потерпілих немає. До гасіння залучались 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.

«Загоряння виникло під час репетиції… Значної шкоди будівлі не завдано. З’ясовуємо ступінь пошкодження органу. На місці працює поліція для з’ясування причин загоряння», – повідомили у МКІП.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше інформував, що загоряння сталося між першим і другим поверхами і швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі, пожежі був наданий 2-й ранг.

За повідомленням із місця події кореспондента Радіо Свобода, відкритого вогню зовні не спостерігалося, але було велике задимлення.

Костел Святого Миколая в Києві був збудований на початку 20-го століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу – бетону.

За радянських часів будівля була закрита і використовувалася як службові приміщення, а на вежах костьолу розвісили антени системи глушення «ворожих», як казали в радянські часи, радіостанцій – таких, як Радіо Свобода. Через пошкодження й недогляд будівля перебуває в поганому стані, особливо всередині – за словами представників релігійної громади, «буквально розпадається». Численних косметичних ремонтів, яких багато робили останніми роками, для виправлення ситуації недостатньо, кажуть вони.

Тим часом іще з початку 1980-х років будівлю після певного ремонту перетворили на Національний (у ті часи Республіканський) будинок органної і камерної музики, і спеціально для нього був замовлений орган виробництва відомої чехословацької (нині чеської) фірми Rieger-Kloss. Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро.

Водночас можливість ремонту органу неясна: чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу, повідомляла чеська преса.

Новий концертний сезон мав початися 10 вересня з концерту «Парад органістів».

Із початку 1990-х років у будівлі також проводить свої служби Божі й інші заходи римо-католицька релігійна громада. Це призводить до незручностей для обох користувачів.

На початку 2020 року тодішній міністр культури України Володимир Бородянський заявляв, що його міністерство «почало підготовку до початку реставраційних робіт», яких потребує будівля костелу, і що «на реставрацію фасадів у державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 мільйонів гривень».

При цьому в серпні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, вже з новим керівництвом, знову назвало реставрацію фасадів костелу Святого Миколая в Києві серед проєктів, які були лише в цей час додані до так званої програми «Велика реставрація» і мали б бути реалізовані до кінця 2021 року.

Громада просить МКІП передати храм їй у власність, після чого вона обіцяє знайти кошти на його повноцінну реставрацію. В міністерстві кажуть, що це буде можливо тоді, коли для цінного органу знайдеться чи буде збудована інша концертна зала.