Мінкульт розширив перелік проєктів, які підпадають під «Велику реставрацію»

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велика реставрація» у 2021 році.

«У зв’язку з надходженням додаткового фінансування для реалізації програми «Велика реставрація» до переліку було додано сім проєктів, які вже були попередньо відрейтинговані і які будуть реалізовані цього року», – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, до переліку додано: ремонтно-реставраційні роботи у трапезній на території заповідника «Софія Київська»; реставрація декількох об’єктів Києво-Печерської лаври; реставрація фасадів костелу Святого Миколая; реставрація декількох об’єктів у Бережанах Тернопільської області.

У травні Мінкульт оголосив перелік із 22 проєктів із реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, які будуть реалізовані цьогоріч в рамках «Великої реставрації».

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Цьогоріч в Україні почалась реалізація програми «Велика реставрація», в рамках якої протягом трьох років планують реставрувати близько 150 об’єктів історичної і культурної спадщини України.