«Велика реставрація»: ВР схвалила виділення 1 млрд грн на ремонт культурних пам’яток

Верховна Рада у четвер ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на поточний рік щодо спрямування одного мільярда гривень на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини. За відповідний законопроєкт проголосували 263 народних депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини національного та місцевого значення сприятимуть розвитку культурного потенціалу України, а також створенню умов для розвитку туристичної галузі.

«Законом збільшено на 1 мільярд гривень видатки Міністерству культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) на фінансування нової бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» за рахунок зменшення на таку ж суму видатків МКІП на фінансування бюджетної програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення», – вказано в документі.

Цьогоріч в Україні почалась реалізація програми «Велика реставрація», в рамках якої протягом трьох років планують реставрувати близько 150 об’єктів історичної і культурної спадщини України.