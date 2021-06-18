Гостиний двір передають на баланс МКІП – Ткаченко

Фонд державного майна України вирішив передати Гостиний двір у Києві до сфери управління Міністерства культури й інформаційної політики, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Вчора відбулося перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ. А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня», – написав Ткаченко у телеграмі.

Після завершення передачі, за його словами, розпочнеться розробка проектно-кошторисної документації і перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.

Міністр також додав, що 19 травня уряд змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» і «Гостиний двір» на категорію національного значення.

Міністерство культури та інформаційної політики у березні звернулося до Фонду державного майна з проханням передати Гостиний двір у Києві до сфери управління МКІП.

«Задля збереження об’єкту просимо ухвалити виважене державницьке рішення міською владою і безпосередньо від очільника столиці Віталія Кличка та погодити таку передачу Гостиного двору від Фонду Держмайна до сфери управління міністерства. Оскільки пам’ятка наразі має статус місцевої, саме КМДА як орган охорони спадщини місцевого рівня має ці повноваження», – писав тоді Ткаченко.

Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.

11 лютого 2021 року Київська міська рада звернулася до уряду із закликом передати Гостиний двір у комунальну власність територіальної громади столиці.