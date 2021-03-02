Мінкультури звернувся до Фонду держмайна з проханням передати Гостиний двір на баланс міністерства

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Фонду державного майна з проханням передати Гостиний двір у Києві до сфери управління міністерства, повідомив голова відомства Олександр Ткаченко в телеграмі.

«Задля збереження об’єкту просимо прийняти виважене державницьке рішення міською владою і безпосередньо від очільника столиці Віталія Кличка та погодити таку передачу Гостиного двору від Фонду Держмайна до сфери управління міністерства. Оскільки пам’ятка наразі має статус місцевої, саме КМДА як орган охорони спадщини місцевого рівня має ці повноваження», – пише Ткаченко.

Він розповів, що під час перемовин з громадськістю та активістами було ухвалене рішення про реалізацію Музею сучасного мистецтва у межах більш мобільного приміщення.

«Позиція МКІП – змінити статус пам’ятки з місцевого значення на національний, але це можливо тільки за співпраці міста та держави. Ми до цього відкриті. Міністерство запропонувало місту реальний шанс врятувати Гостиний двір. Тож КМДА не треба зволікати і почати діяти на користь містян та гостей столиці», – заявив Ткаченко.

Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.

11 лютого 2021 року Київська міська рада звернулася до уряду із закликом передати Гостиний двір у комунальну власність територіальної громади столиці.