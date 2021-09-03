Київ: у костелі Святого Миколая сталась пожежа

У костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській, ввечері 3 вересня сталася пожежа.

За повідомленням із місця події кореспондента Радіо Свобода, відкритого вогню зовні не спостерігалося, але було велике задимлення.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у соцмережах, що рятувальні служби міста і фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу, потерпілих немає.

Раніше він інформував, що загоряння сталося між першим і другим поверхами і швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі, пожежі надали 2-й ранг.

За словами Кличка, в ліквідації пожежі брали участь міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки.

Про причини пожежі тим часом нічого не повідомляли.

Костел Святого Миколая в Києві був збудований на початку 20-го століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу – бетону. У будівлі нині діє і власне римо-католицький костел, і Національний будинок органної і камерної музики.

За радянських часів будівля була закрита і використовувалася як службові приміщення, через пошкодження й недогляд перебуває в поганому стані, особливо всередині – за словами представників релігійної громади, «буквально розпадається». Численних косметичних ремонтів, яких багато робили останніми роками, для виправлення ситуації недостатньо, кажуть вони.

На початку 2020 року тодішній міністр культури України Володимир Бородянський заявляв, що його міністерство «почало підготовку до початку реставраційних робіт», яких потребує будівля костелу, і що «на реставрацію фасадів у державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 мільйонів гривень».

Тим часом у серпні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, вже з новим керівництвом, знову назвало реставрацію фасадів костелу Святого Миколая в Києві серед проєктів, які були лише в цей час додані до так званої програми «Велика реставрація» і мали б бути реалізовані до кінця 2021 року.