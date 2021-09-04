У МВС назвали попередню причину пожежі в костелі Святого Миколая

Попередньою причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві вважають коротке замикання в органі. Про це 4 вересня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час огляду наслідків пожежі в костелі.

«Саме в той час, після 21:00, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу україни. Приначено низку ексертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загорання», – сказав міністр внутрішніх справ.

За його словами, на місці події працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували пожежу, та представники Національної поліції, які проводять розслідування, а також працівники костелу.

Монастирський додав, що вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення історичної будівлі, конструкції костелу нічого не загрожує, перекриття не постраждало. У подальшому запланована реставрація будівлі.

«Вогнеборці прибули на місце події вже через шість хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б більші наслідки пожежі», – сказав він.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також побував на місці пожежі, заявив, що вогонь знищив унікальний орган костелу.

Пожежа сталася ввечері 3 вересня. Як поінформували в ДСНС, пожежу, що була на площі 80 квадратних метрів, ліквідували о 23.26 3 вересня. Жертв і потерпілих немає. Пожежа виникла під час репетиції.