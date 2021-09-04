Ткаченко: унікальний орган у костелі в Києві знищений вогнем

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що внаслідок пожежі в костелі Святого Миколая в Києві був знищений орган, але самому костелу, за його словами, нічого не загрожує.

«Сьогодні вранці, після огляду результатів пожежі у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, скажу головне – завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Костелу нічого не загрожує. Проте маємо болісну втрату – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив», – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, точну причину пожежі встановить слідство.

«А ми у МКІП починаємо детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних і реставраційних робіт. Крім того, шукаємо місце для концертів, репетицій колективу і можливих гастролей Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі», – додав міністр.

Пожежа сталася ввечері 3 вересня. Як поінформували в ДСНС, пожежу, що була на площі 80 квадратних метрів, ліквідували о 23.26 3 вересня. Жертв і потерпілих немає. Пожежа виникла під час репетиції.

Костел Святого Миколая в Києві був збудований на початку 20-го століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу – бетону.

За радянських часів будівля була закрита і використовувалася як службові приміщення, а на вежах костьолу розвісили антени системи глушення «ворожих», як казали в радянські часи, радіостанцій – таких, як Радіо Свобода. Через пошкодження й недогляд будівля перебуває в поганому стані, особливо всередині – за словами представників релігійної громади, «буквально розпадається». Численних косметичних ремонтів, яких багато робили останніми роками, для виправлення ситуації недостатньо, кажуть вони.

Тим часом іще з початку 1980-х років будівлю після певного ремонту перетворили на Національний (у ті часи Республіканський) будинок органної і камерної музики, і спеціально для нього був замовлений орган виробництва відомої чехословацької (нині чеської) фірми Rieger-Kloss. Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро.

Водночас можливість ремонту органу неясна: чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу, повідомляла чеська преса.

Новий концертний сезон мав початися 10 вересня з концерту «Парад органістів».

Із початку 1990-х років у будівлі також проводить свої служби Божі й інші заходи римо-католицька релігійна громада. Це призводить до незручностей для обох користувачів.