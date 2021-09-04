У МКІП оголосили про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що з усієї країни надходять пропозиції допомогти у відновленні пошкодженого пожежею костелу Святого Миколая, а низка бізнесменів вже виділила частину коштів для ремонту.

«Пожежа в костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу», – написав міністр у фейсбуці.

За його словами, завдяки перерахованим коштам вже є частина суми на протиаварійні роботи.

«Ми розуміємо, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу», – заявив Ткаченко і закликав долучатися «до порятунку перлини Києва» всіх охочих.

Пожежа у костелі сталася ввечері 3 вересня. Ніхто не постраждав. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також побував на місці пожежі, заявив, що вогонь знищив унікальний орган костелу.

Попередньою причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві вважають коротке замикання в органі.