Ткаченко: на відновлення костелу Святого Миколая знадобиться від 75 млн грн

На відновлення пошкодженого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві буде необхідно від 75 мільйонів гривень, повідомив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, це попередні оцінки фахівців.

«За вихідні з командою Міністерства і Держмистецтв розробили покровий план подальших дій, згідно із законом і дотриманням питань безпеки робіт у будівлі. Наразі чекаємо на висновок ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння. Після цього, стан костелу мають оцінити експерти, щоб визначити, яка йому нанеслася шкода, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи і ремонт», – написав Ткаченко у фейсбуці за підсумками зум-зустрічі з благодійними організаціями і бізнесами.

За словами міністра, до суми, яку на відновлення костелу збере бізнес, решту необхідних коштів додасть держава.

«Кошти, які перерахували (і перерахують) бізнеси та юридичні/фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу», – додав Ткаченко.

За його словами, всі роботи над костелом поділяються на три етапи:

протиаварійні, саме на них збирають кошти;

орган – «йде окремим пунктом. Спілкуємось із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу», його відновлення буде не з фінансування, на яке наразі збираються благодійні внески;

реставраційні роботи фасаду. «Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур, будуть відновлені після з’ясування ступеня пошкодження будівлі».

Міністр додав, що протиаварійні роботи можуть почати не раніше ніж у середині жовтня.

«На жаль, почати ремонт всередині одразу завтра ми не можемо. При всьому бажанні та навіть за наявністю повної суми. У першу чергу, ми маємо отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку варто ремонтувати. Маємо переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин чи змін геометрії конструкцій», – додав він.

За словами Ткаченка, станом на зараз на рахунок надійшли 5 мільйонів 840 тисяч гривень і ще близько 20 мільйонів гривень «бізнеси проголосили надати пожертви публічно».

Пожежа у костелі сталася ввечері 3 вересня. Ніхто не постраждав. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також побував на місці пожежі, заявив, що вогонь знищив унікальний орган костелу.

Попередньою причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві вважають коротке замикання в органі.