Румунія: щонайменше 9 людей загинули через пожежу в лікарні

У результаті пожежі в румунській лікарні, де проходять лікування пацієнти з COVID-19, загинули щонайменше дев’ятеро осіб. За даними влади, пожежа спалахнула вранці 1 жовтня в відділенні інтенсивної терапії інфекційної лікарні в портовому місті Констанца.

На допомогу в гасінні пожежі прибули додаткові розрахунки рятувальників з довколишніх регіонів. Рятувальні служби провели евакуацію пацієнтів і персоналу.

У МОЗ Румунії повідомили, що в медсанчастині лікарні перебували 113 пацієнтів, 10 з яких – в реанімації.

У листопаді в результаті пожежі в лікарні в П’ятра-Нямц на північному сході Румунії, де лікували пацієнтів з COVID-19, 10 людей загинули і кілька зазнали поранень. Померлі пацієнти перебували на штучній вентиляції легень.

Румунія переживає нову хвилю інфікування населення COVID-19, рівень вакцинації є одним з найнижчих в Європі.