Україна має понад 2,6 мільйона доз вакцини AstraZeneca – Кузін

Станом на початок жовтня Україна має понад 2,6 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Про це у фейсбуці повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

«Днями результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в «The New England Journal of Medicine» (авторитетне американське наукове видання «Медичний журнал Нової Англії»). Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%», – розповів Кузін.

Він додав, що ефективність вакцини для людей віком від 65 років ще вища – 83,5%. У запобіганні госпіталізації препарат продемонстрував ефективність у 94,2%, реанімації – майже 100%, зазначив головний санлікар.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.