У Росії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

У Росії минулої доби, 2 жовтня, зафіксували рекорд смертності від COVID-19 від початку пандемії – померли 890 людей.

Попередній максимум, за офіційними даними, виявили 1 жовтня. Тоді померли 887 осіб. Крім того, вперше від початку пандемії в країні зареєстрували понад шість тисяч летальних випадків за тиждень.

Зростає і статистика захворюваності. Минулої доби російський оперативний штаб зафіксував 25 769 нових випадків. Найбільше – у Москві. Там показники захворюваності досягли значень середини липня. Влада пов’язує це із закінченням сезону відпусток. При цьому зростання смертності та захворюваності в країні фіксується ще з початку літа.

Деякі російські регіони запроваджують обмеження, але на федеральному рівні про такі заходи не йдеться, заявив днями прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він закликав росіян вакцинуватися.

За офіційними даними оперативного штабу, від початку пандемії у Росії виявили понад 7,5 мільйонів хворих на COVID-19. Померли майже 210 тисяч пацієнтів.

За даними Росстату, смертність від COVID-19 приблизно в два рази вищf. Оцінка незалежних демографів, зроблена на основі відомостей про надмірну смертності, в три рази вища за ту, що дає оперативний штаб, – кількість померлих оцінюється у понад 600 тисяч.

З кінця минулого року у Росії проходить вакцинація від коронавірусу вакцинами місцевого виробництва. За останніми даними, повністю вакциновані менш ніж 30 відсотків жителів, одну дозу отримали 33 відсотки.