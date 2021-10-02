За добу від COVID-19 вакцинували понад 128 тисяч людей – МОЗ

За добу 1 жовтня від коронавірусної хвороби вакцинували 128 00 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані – 56 403 людини», – уточнюють у відомстві.

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Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення та 350 центрів вакцинації.

Загалом, за даними МОЗ, від початку вакцинації вакцинували понад 7,14 мільйона людей в Україні. При цьому 7 144 468 людей отримали одну дозу, дві дози – 5 731 125 людей, з них двоє за кордоном.