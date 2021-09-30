YouTube блокуватиме контент з дезінформацією про вакцини

Відеохостинг YouTube, який належить корпорації Google, заявив про розширення заборони на публікацію контенту, що містить дезінформацію про вакцинацію.

Зараз правила YouTube забороняють поширення неправдивої інформації про вакцини проти COVID-19. Нові правила поширюють цю заборону на дезінформацію про будь-які інші схвалені вакцини. Зокрема, на YouTube не можна буде розміщувати твердження про те, що вакцини проти грипу викликають безпліддя, а комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи – аутизм. Будуть також заблоковані канали, пов’язані з відомими активістами – противниками вакцинації, такими як Роберт Ф. Кеннеді-молодший або Джозеф Меркола. Обидва активіста заявили, що боротимуться проти того, що вони вважають цензурою.

Представник YouTube повідомив, що відеохостинг, що належить компанії Alphabet, також заборонить канали, пов’язані з декількома відомими активістами, які виступають проти вакцинації, включаючи Роберта Ф. Кеннеді-молодшого і Джозефа Меркола. Активісти заявили, що боротимуться проти того, що вони вважають цензурою.

Рішення про посилення політики YouTube ухвалили після того, як сервіс видалив два німецькомовних канали російської державної мовної корпорації RT. Свої дії сервіс пояснив тим, що канали порушували політику YouTube щодо дезінформації про COVID-19. Це рішення викликало різку реакцію російської влади, які пригрозили як YouTube, так і німецьким ЗМІ, які працюють в Росії, відповісти ймовірним блокуванням відеохостингу. Представник уряду Німеччини Штеффан Зайберт заявив, що німецька влада не має до вирішення YouTube ніякого відношення і погрози Москви будь-яким чином покарати німецькі ЗМІ недоречні.