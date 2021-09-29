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Новини | Коронавірус

Північна Македонія визнала українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Verifying a Covid Certificate at the border Romania

Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».

Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє саме по собі автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення визнавати чи не визнавати українські сертифікати.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, українцям радять перевіряти актуальний режим в’їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.

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