У COVID-реанімації обласної лікарні в Дніпрі бракує апаратів штучного дихання

У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де лікують хворих на COVID-19, бракує апаратів штучної вентиляції легенів, повідомив медичний директор закладу Сергій Риженко.

Він повідомив, що лікарня просить в обласної ради закупити 20 таких апаратів, а також допомогти із придбанням ліків та достроковим початком опалювання закладу.

За його даними, до лікарні шпиталізують тяжких хворих на COVID-19 з усієї області. Реанімація перевантажена: там лікують 25 тяжких пацієнтів, кілька із них – в критичному стані, каже Риженко.

Загалом у лікарні 80 хворих на COVID-19.

«Хворіють родинами. У нас перебуває три сім’ї, які хворіють у тяжкій формі. Одиниці тільки ті, що вакциновані. Решта, що захворіли, – не отримали своєчасно вакцину. Симптоми тяжкі. Страждають не тільки легені, а й нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз», – сказав він.

За минулу добу, 4 жовтня, на Дніпропетровщині зафіксували 992 нові випадки захворювання на COVID-19. За останню добу 18 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За кількістю нових хворих Дніпропетровщина лідирує серед регіонів України.