У Росії зафіксували максимум виявлених випадків COVID-19 від липня

У Росії зафіксовано максимум виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 від липня.

Станом на ранок 2 жовтня за добу стало відомо про 25 219 хворих, свідчить офіційна статистика оперативного штабу по боротьбі із захворюванням. Загальна кількість виявлених випадків перевищила 7 560 000.

Графік захворюваності чітко фіксує четверту хвилю пандемії COVID-19. За тиждень від 27 вересня чотири рази був оновлений максимум зареєстрованих смертей від COVID-19. Тільки за даними оперативного штабу смертність від захворювання перевищила 209 тисяч осіб.

Оцінка незалежних демографів, зроблена на основі відомостей про надмірну смертність, у три рази вища за ту, що дає оперативний штаб, – число померлих оцінюється більш ніж у 600 тисяч.