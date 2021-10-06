Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

В Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 117 тисяч людей

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами

В Україні минулої доби 117 234 людини вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 5 879 300 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG