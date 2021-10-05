COVID-сертифікати чи негативні тести не є обов’язковими при відвідуванні закладів у Києві – КМДА

У Київміськадміністрації пояснили, коли COVID-сертифікат може стати обов’язковим при відвідуванні громадянами столичних закладів та установ.

«Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19. Наразі, поки у Києві встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ», – йдеться в повідомленні.

Поки столиця залишається у «жовтій» зоні, основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції, зазначили в КМДА.

Сьогодні низка ЗМІ поширила інформацію з поиланням на протокол штабу із ліквідації наслідків НС від 1 жовтня про буцімто посилення карантину в Києві через захворюваність населення на COVID-19. У КМДА зазначили, що цей протокол не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а місто виконує вимоги урядової постанови про вимоги до карантинних обмежень.

За даними КМДА, в Києві за минулу добу виявили 560 хворих на коронавірусну хворобу, 13 людей померли. З початку пандемії захворіли 236 545 людей, 5463 – померли.