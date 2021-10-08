Pfizer подав заявку на використання своєї вакцини для дітей 5-11 років

Компанії Pfizer і BioNTech звернулися до регуляторних органів США з проханням дозволити екстрене використання їхньої вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

Управління з санітарного нагляду за якістю продуктів і ліків США (FDA) призначило на 26 жовтня нараду зовнішніх консультантів, на якій розглянуть цю заявку.

Вакцина вже отримала дозвіл у США на екстрене використання серед підлітків віком від 12 до 15 років і повністю схвалена регуляторними органами США для людей віком від 16 років.

Якщо комісія FDA дозволить екстрене використання вакцини, це відкриє шлях для вакцинації приблизно 28 мільйонів дітей у США, які перебувають у віковій групі від 5 до 11 років.

Хоча діти цієї вікової групи мають менший ризик серйозно захворіти або померти від коронавірусної хвороби, ніж старші люди, COVID-19 іноді призводить до смерті дітей. За даними Американської академії педіатрії, у США за час пандемії померли 520 дітей.

Pfizer і BioNTech заявили, що, за їхніми дослідженнями, діти 5-11 років мають отримувати третину від тієї дози вакцини, яку зараз отримують всі інші. Після другої дози у 5-11-річних дітей рівень антитіл був настільки ж високим, як і у підлітків і молодих людей, які отримують звичайні ін’єкції.

Вакцинація дітей молодшого віку стала б полегшенням для батьків – на тлі боротьби зі спалахами в школах, обов’язкових карантинів і дистанційного навчання.