Понад 6 мільйонів українців повністю вакциновані від COVID-19

Понад 6 мільйонів українців повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) проти COVID-19, повідомило вранці 8 жовтня Міністерство охорони здоров’я.

127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу: одну дозу отримали більше ніж 61 тисяча людей, повністю імунізовані – понад 66 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії загалом щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.