Понад 58 тисяч людей померли від COVID-19 в Україні з початку пандемії – МОЗ

В Україні з початку пандемії від COVID-19 померли 58 081 людей, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Загалом захворіли понад 2,5 мільйони людей.

За минулу добу в Україні зафіксували 16 362 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли понад півтори тисячі дітей і 431 медпрацівник.

Протягом минулої доби провели майже 107 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

7 жовтня шпиталізували 3 526 людей, 4 720 – одужали, 241 людина померла.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) і Донецькій (949) областях.