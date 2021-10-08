У Харкові з 10 жовтня посилюють карантинні обмеження через COVID-19 – міська рада

Харківська міська рада повідомила, що з 10 жовтня в місті запровадять нові карантинні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили 7 жовтня на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

З 00:00 10 жовтня Харків і область переводять до «помаранчевої» зони.

Як повідомив заступник міського голови Андрій Руденко, з неділі в Харкові запроваджують додаткові протиепідемічні заходи:

забороняється прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах й інших закладах культури з наповненістю більше 50% місць;

не можна перебувати без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я й освіти; в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту й інших територіях загального користування.

спортзали працюють на 50% від заповнюваності

в громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння і обов’язкові маски, у торгово-розважальних центрах, точках громадського харчування – теж масковий режим

керівникам підприємств, установ і організацій рекомендують утриматися від проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а керівникам суб’єктів господарювання всіх форм власності – забезпечити проведення вакцинації персоналу або регулярне тестування на COVID-19.

За словами Руденка, це не остаточний список обмежень, його найближчим часом має доповнити Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Він додав, що школи працюватимуть у звичайному режимі, бо в місті щеплено понад 80% педпрацівників.

«Харків перебуватиме в «помаранчевій» зоні до 18 жовтня, і якщо стануться якісь зміни з рівнем захворюваності, то колір зони може бути переглянутий», – заявив чиновник.

Тим часом, у Харківській області школярів відправлять на канікули з 18 жовтня, щоб стримати розповсюдження коронавірусної хвороби, повідомила обласна державна адміністрація.

Як заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, ситуація в регіоні – напружена, «але останніми днями є певні показники, які дозволяють поки що уникнути введення «червоної» зони».

Область залишається «помаранчевою», і на додачу до оголошення шкільних канікул, будуть й інші обмеження, кажуть в ОДА.

«Ми співпрацюємо разом із Національною поліцією і Держпродспоживслужбою саме з тим, щоб вони чітко досліджували дотримання всіх карантинних норм і правил, а саме: йдеться, по-перше, про обмеження проведення масових заходів; обмеження кількості людей у транспорті, який курсує містом і по території області (лише місця, де людина може перебувати сидячи); з дотриманням маскового режиму; з дотриманням дистанції під час проведення будь-яких заходів на свіжому повітрі», – розповів Черняк.

В усіх регіонах України «жовтий» рівень епіднебезпеки встановили 23 вересня.